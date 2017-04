Doué-la-Fontaine Centre aquatique vacances de pâques ( du 10 au 23 avril)

0

La baignade est ouverte pour nager ou jouer en famille les lundis, vendredis et samedis de 14 h à 18 h30 .

Les mardis et jeudis de 14 h 00 à 18 h 30 , les mardis et jeudis de 14 h à 18 h 30 et de 19 h30 à 22h00.

Les mercredis de 12 h 00 à 18 h 30 .

Les dimanches de 9 h 00 à 13h 00 et de 14 h30 à 18 h 30 . Les mercrdis de 12h 00 à 18 h30 .

Centre aquatique fermé : le lundi de Pâques ( 17 avril ).

Les animations : Venez fêter pâques au centre aquatique le Vendredi après - midi , le Vendredi 14 avril : chasse aux oeufs de pâques., le 21 avril : Parcours Aquatique de Pâques .

Les cours d 'aquabike: Affinez vos jambes , musclez vos cuisses et mollets, en améliorant votre circulation veineuse et en luttant contre les jambes lourdes , un éducateur est présent dans l 'eau , tout ceci en musique et dans une ambiance conviviale , la séance dure 35 minutes .Mardis ( 11 et 18 avril ) à 18 h 30 , jeudis ( 13 et 20 avril ) à 18 h 30 , les samedis ( 15 et 22 avril) à 13h 15 .

Autres horaires hors vacances scolaires , renseignements et inscriptions ( 48 h à l 'avance , à l'accueil) , site internet : www.piscine -douelafontaine.com , centre aquatique les Fontaines, allée victor Renault 49700 Doué la Fontaine : 02 41 67 07 24 ,centreaquatique -douelafontaine@orange.fr