Celles-sur-Belle Les voleurs de la fin de l'année 2016 arrêtés

Plusieurs vols commis en fin d’année 2016 avaient créé l’émoi dans la commune de Celles-sur-Belle. Cinq vols et diverses dégradations avaient été déplorés à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Chantrelles, à la salle des Jardins, la salle des fêtes et la buvette du stade. Les instigateurs de ces vols ont été interpellés la semaine dernière par les gendarmes de la communauté de brigades de Melle : quatre mineurs et un majeur, tous originaires de la commune. Ils sont convoqués au Tribunal de Niort pour une mise en examen sous le chef de « vols aggravés ».

