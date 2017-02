Cazeneuve: Le Pen "ne peut se placer au-dessus des lois de la République"

0

Marine Le Pen "ne peut se placer au-dessus des lois de la République" en refusant d'être entendue par les enquêteurs dans l'affaire des assistants d'eurodéputés du Front national, a condamné vendredi Bernard Cazeneuve.

"Aucun responsable politique ne peut refuser, s'il est républicain, de déferrer aux convocations de la justice. Le respect de l'autorité de l'Etat et des institutions commence par cela", a affirmé le chef du gouvernement à l'AFP. "Lorsqu'on prétend aux plus hautes responsabilités, on ne peut se placer (BIEN: se placer) au-dessus des lois de la République", a-t-il souligné.