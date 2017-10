Doué-la-Fontaine Carton plein pour le RCD Pétanque

0

Dans le cadre du championnat départemental des clubs de pétanque 2017, le RCD pétanque, organisateur de la journée, a reçu dimanche 1er octobre au terrain de la carte de Doué la Fontaine un plateau de huit équipes masculines (Villebernier, Longué, Gennes, Durtal, Beaucouzé, Avrillé, Saint Melaine sur Aubance et Doué la Fontaine).

Malgré le temps pluvieux, la compétition a commencé à 9 h 00 opposant l'équipe du RCD et l'équipe de Beaucouzé. La rencontre s'est établie avec six têtes à têtes, trois doublettes et deux triplettes, le tout se jouant sur 36 points. Le RCD pétanque a battu son adversaire 22 à 14 avec trois victoires en tête à tête, une victoire en doublette et deux victoires en triplette. L'après-midi, à partir de 14 h 30, le club douessin était opposé à Avrillé. Après cinq victoires en tête à tête, trois victoires en doublette et une victoire en triplette, Doué a remporté la rencontre 28 à 8.

Ce même jour, l'équipe féminine composée de quatre joueuses et d'une ou deux remplaçantes, jouait à Allonnes pour le championnat départemental des clubs au plus haut niveau. Se jouant en quatre têtes à têtes, deux doublettes, une triplette et un tir de précision, le tout sur 24 points, le matin, le RCD pétanque a vaincu le CAP Jules Ferry d'Angers 16 à 8 et a remporté le match 14 à 10 contre Chemillé l'après-midi. Après trois victoires en championnat, les féminines sont premières au classement départemental.

La prochaine compétition masculine aura lieu le dimanche 22 octobre à Longué et au Pont de Cé pour l'équipe féminine.

Le président du RCD pétanque, Gérard Mikailovitch ravie « Félicitations aux féminines pour leurs résultats. Bravo à l'équipe masculine. Personne ne lâche en compétition. L'ensemble des équipes féminines et masculines sont exemplaires sur les terrains avec un grand respect des adversaires et toujours dans très un bon état d'esprit. Je remercie l'ensemble des bénévoles licenciés du club pour leurs dévouements, leurs engagements et leurs énergies. Sans cette mobilisation rien ne serait possible. Dans notre club règne un état d'esprit, une volonté et une camaraderie. Je remercie également le Comité des Fêtes de Louerre pour les barnums mis à disposition gratuitement grâce à Mickael Chiron. Ce club a une âme ».