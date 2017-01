0

En raison de travaux de voirie dans la rue René-Marion, à partir de ce lundi 23 janvier et pour une durée probable de 2 mois, Irigo annonce que les lignes 33, 43 et le circuit scolaire Jean-Zay 1 vers le collège de Montreuil-Juigné seront déviés par la rue d’Angers et la route de Soulaires.

Les arrêts Legras et Masson sont reportés rue d’Angers. L’arrêt Ronceray n’est pas desservi.