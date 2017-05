Candé Des enfants de Paris à Cassiopée ?

0

L'accueil d'enfants parisiens est une solution évoquée pour pérenniser le site candéen de l'AAPIJ. Une rencontre a eu lieu mardi matin entre Christian Gillet, président du Conseil départemental, la présidente de l'AAPIJ Jacqueline Branger et le maire de Candé Gérard Delaunay, au sujet du devenir des locaux et du personnel employé actuellement à la MECS Cassiopée de Candé. Elle pourrait s'ouvrir à « des enfants qui ne sont pas accueillis dans de bonnes conditions » en Ille-de-France, précise l'élu candéen. « L'appel à projets a changé la donne et nous permet d'accueillir des enfants d'autres départements. Il y a moyen de travailler ensemble ».

