Brissac-Quincé Ils volaient des voitures... pour apprendre à conduire

Quatre jeunes, trois garçons et une fille, viennent d'être interpellés par les gendarmes de la communauté de brigades de Brissac-Quincé. Ils sont suspectés d'être les auteurs de sept vols et de deux tentatives de vols de voitures commis entre août et novembre à Mozé-sur-Louet, Champ-sur-Layon, Notre-Dame d'Allençon et Saint-Lambert-du-Lattay.

A chaque fois, les voitures volées étaient retrouvées accidentées.

Au cours de leur garde à vue, les jeunes suspects ont reconnu avoir dérobé ces véhicules "pour aller se balader avec", et, surtout, "pour apprendre à conduire avec"...

