Brézé Quand le commandant de Police rencontre son double de Profilage

Le tournage de la série policière Profilage s'est achevé ce mardi 21 février, au château de Brézé. Le commandant Philippe Benoit qui dirige le commissariat de Saumur a rencontré sur place, lundi, le commandant Rocher incarné par le comédien Philippe Bas. Dans un entretien, le commandant Benoit compare fiction et réalité et évoque le rôle du profileur. « Ça n'existe absolument pas en France. Il n'y a pas de profileur, ils ne sont pas fonctionnaires de Police. Le rôle de l'enquêteur consiste à trouver des indices pour identifier l'auteur, le rôle d'un profiler est plus de dresser un portrait. Ce n'est pas lui qui va découvrir l'auteur ».

