Brézé Profilage : ça tourne au château !

Le tournage de la série Profilage a débuté ce mardi matin 14 février, au château de Brézé. Pendant une semaine en Saumurois, une équipe d'une cinquantaine de techniciens va mettre en boite deux nouveaux épisodes de cette série policière à succès diffusée sur TF1.

« C'est joli, pour nous c'est un peu atypique. En plus, ça cerne notre histoire et en plus c'est un double avantage : Ça nous dépayse et ça nous rapproche avec l'aspect convivial du tournage en extérieur comme dans un esprit de troupe », confie entre deux scènes Philippe Bas, l'acteur principal qui s'épanouit dans cette série.

