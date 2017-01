Bretignolles Élection municipale complémentaire les 12 et 19 février

0

À la suite de la démission de M. Marcel Dupont, maire de la commune de Bretignolles, l'effectif du conseil municipal doit être au complet pour procéder à l'élection d'un nouveau maire. Une élection municipale complémentaire aura donc lieu dans la commune de Brétignolles le dimanche 12 février de 8 heures à 18 heures pour le premier tour de scrutin et, dans le cas d'un second tour, le dimanche 19 février de 8 hures à 18 heures pour pourvoir trois sièges vacants (ceux de M. Dupont et Mmes Cécile Parent et Graziella Geslot, conseillers municipaux démissionnaires).