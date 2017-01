Bressuire Un dirigeant de basket blessé par une arme en quittant la salle

0

Deux personnes ont été blessées samedi soir vers 22 h 30 à Bressuire, dans le quartier Valette. Après la rencontre de basket de Nationale 3 féminine, qui avait opposé Bressuire à Cournon d'Auvergne, un dirigeant auvergnat qui regagnait le minibus, a ressenti une déflagration. Il était légèrement blessé au dos par une arme, vraisemblablement un pistolet à bille ou à plomb. L'homme, âgé de 50 ans, a été soigné sur place.

Dans le même temps ou presque, un automobiliste, qui circulait dans le quartier, s'est fait agresser. Des personnes, qui étaient dans une autre voiture, l'ont bloqué et lui ont tiré dans la cuisse. Blessé, il a été dirigé vers le centre hospitalier de Bressuire.

Très vite, la Compagnie de gendarmerie, autour du Commandant Anceau, a fait « un gel des lieux » et a demandé à tous ceux, qui étaient à l'intérieur de la salle omnisports, d'y rester. Ce n'est que vers 1 h 15 que les joueuses, dirigeants des deux formations ont pu quitter la salle omnisports. Selon les premiers éléments de l'enquête, il semble bien que c'est une même bande qui ait commis les deux faits très rapprochés et dans le même secteur et qui est recherchée par la gendarmerie.

Lire Courrier de l'Ouest édition Deux-Sèvres de lundi