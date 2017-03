Bressuire Salon de la sculpture : le palmarès dévoilé, un Choletais primé

0

Le palmarès du 9e salon de la sculpture de Bressuire a été dévoilé samedi par Marie-Louise Landreau, présidente de l'association du Verger des sculpteurs et Dominique Lenne, conseillère municipale, en charge de la culture. Il restera un prix, celui du public qui sera connu à l'issue de ce salon, le 2 avril.

Ce salon est ouvert gratuitement tous les samedis et les dimanches de 14 h 30 à 18 h 30 au château de Bressuire.

Le palmarès :

Prix de la ville de Bressuire à Jean-Pascal Beaumier (Cholet) pour le coq

Prix du député à Pascal Morisset (Bois Baudry) pour Coq sur piédestal

Prix du Verger des sculpteurs à Nicolas Chuillet (Saintes) pour Sybille

Prix du Rotary à Paskal Tirmant (Nantes) pour 41-833 Maine 1925

Mentions spéciales à Drinaï (Sandrine Chanrond) de Tours pour Nautilus et Epitonium Scalare et à Pedro Ania Gerez (Espagne) pour Génésis et Mirando Do Amöbiul.

