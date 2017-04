0

La foire-exposition de Bressuire, 69e du nom, se referme ce lundi soir. Le thème, la Colombie et la météo favorable ont permis déjà d'enregistrer une belle affluence.Il reste quelques heures pour voir ou revoir les décors de la Colombie, sa musique et son folklore sans oublier l'artisanat et le commerce du Bocage.

