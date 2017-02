Bressuire Quatre lycéennes intégrées au grand spectacle des Enfoirés

0

Florane, 19 ans, de Parçay-les-Pins (dans le Nord Saumurois), Mohana 20 ans de Coulon, Tiphanie 19 ans de Chambroutet et Emilie 19 ans du Mans sont toutes en classe de 1e Techniciens des métiers du spectacle, option habillage au lycée Saint-Joseph de Bressuire. Elles ont participé, deux pour la couture et deux en entretien des costumes, au spectacle des Enfoirés, du 16 au 24 janvier au Zénith de Toulouse. « C'était magique. Ce fut une belle expérience. Nous n'avons que de bons souvenirs » disent-elles. « Nous avons vu l'envers du décor. Les Enfoirés, c'est une grosse machine où tout le monde est souriant et évolue dans un contexte presque familial ».

