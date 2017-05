Bressuire L'objet de tous les « Regards »

0

Quatorze adhérents de l'association photographique « Regards » exposent, à la galerie des Arcades. Le vernissage a eu lieu ce samedi en fin de matinée. Maire de Bressuire, Jean-Michel Bernier a apprécié « le coup d'œil, l'originalité des couleurs et des thèmes. Et c'est une expo avec des gens du Bocage ».

Les quatorze artistes de « Regards », qui exposent, sont Mickaël Clochard, Pierre Chêne, Mariette Péterolff, Marie-Jo Souchet, Roseline Poinot, Bruno Pojaghi, Françoise Courtin, Louis Fradin, Dominique Massiot, Philippe Courtin, Rachel Jabot Féréro, Jacques Paquereau, Jacky Hairault, Philippe Bidet Eimeriaud.

Ouverture gratuite ce samedi et dimanche ainsi que les 3, 4 et 5 juin, de 14 h 30 à 18 30, à la galerie des Arcades.