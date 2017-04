Bressuire L'étonnant destin de Max Ingrand

0

Maître-verrier et décorateur de renommée mondiale, le Bressuirais Max Ingrand (1908-1969) a marqué son époque. ce samedi, Jean-Pierre Blin a restitué le parcours de ce créateur de génie, que les fortunés plébiscitaient.

Il a retracé le destin hors normes de cet homme « célèbre de son vivant, que la postérité a un peu négligé. Max Ingrand a marqué le mouvement Art déco. On commence à le redécouvrir, en même temps que cet art. Il a laissé une marque dans le patrimoine français, peut-être plus fortement dans l'art monumental. Enormément d'églises et de cathédrales conservent ses vitraux ».

