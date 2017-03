Bressuire « Les sourds sont en colère… »

0

Gaëlle Marolleau, présidente d'Ensemble signons, regrette que le premier débat télévisé sur la présidentielle n'ait pas été traduit en Langue des signes française. Elle exige que la loi soit appliquée.

Des courriers ont été adressés aux candidats. En vain. Gaëlle Marolleau souhaite que « ce problème soit le combat de tous ». Et elle espère que les prochains rendez-vous télévisés seront traduits en Langue des signes française : ce sera le 4 avril sur BFM et CNews, et le 20 avril, sur France 2. Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu dimanche 23 avril.

