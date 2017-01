Bressuire « Les municipales, une évidence »

0

Désormais ancienne élue d'opposition, Gaëlle Bernaud restera impliquée, politiquement. Elle va contribuer à préparer une alternative, d'ici à 2020.

Les Municipales ? « C'est une évidence : il s'agit de se préparer à cette échéance. La ville peut basculer. Il faudra tenir compte de ce qui se passera par ailleurs, à gauche. J'ai hâte de voir comment va se positionner le PS, dans l'optique de 2020. Le rôle que je jouerai, honnêtement, je ne le sais pas. On aura le candidat le plus à même de nous représenter, celui qui sera fédérateur, qui aura les compétences et l'envie nécessaires. L'important est de démontrer qu'une autre approche est possible. Et d'instaurer des débats. »

