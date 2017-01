0

A Bressuire, il existe deux centres de remise en forme : Eden Fitness et l'Olympe, tous les deux situés en sortie de ville près du rond-point de la Fourchette. Ils sont plébiscités, les adhérents venant y chercher « un bien-être moral et physique » et le maintien de la forme.

Le Courrier de l'Ouest a mené l'enquête dans ces deux centres, interrogé des adhérentsz.

Lire Courrier de l'Ouest édition Deux-Sèvres de mardi