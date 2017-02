Bressuire Législatives : Erik Bernard sur la ligne de départ ?

0

L'adjoint au maire de Bressuire, Erik Bernard, se verrait bien jouer un rôle lors des prochaines élections législatives, en juin. En portant les couleurs d'Emmanuel Macron, voire en faisant cavalier seul...

« Nous sommes assez nombreux à ne pas être satisfaits de ce qui nous est proposé, pour le moment », indique-t-il. Entre Véronique Schaaf-Gauthier (Les Républicains) et Marc Bonneau (Parti socialiste), « il y a un vide béant. Et nous sommes un certain nombre à dire qu'il serait bien de le combler. »

Erik Bernard a rejoint t En marche, dès le mois d'août dernier. Les investitures du mouvement d'Emmanuel Macron, en vue des Législatives, devraient être connues dans environ un mois. Erik Bernard fait, clairement, figure de prétendant.

