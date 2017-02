Bressuire Le Tribunal est à flux tendu

0

Mesures de tutelle, surendettement : la juridiction bressuiraise est de plus en plus saisie. Le Tribunal d'instance fait face au surcroît de travail, malgré plusieurs postes encore non pourvus.

« Le secteur le plus important reste le service des tutelles », indique Sylvie Cormery, vice-présidente du Tribunal de grande instance, chargée du Tribunal d'instance de Bressuire. « 2 100 dossiers de ce type sont actuellement gérés ici. »

Le volet civil est le second axe majeur de l'activité du Tribunal. Les conflits de voisinage, entre locataire et propriétaire ou encore des cas de surendettement sont examinés. Ces dernières situations, elles aussi, tendent à augmenter.

