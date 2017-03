Bressuire Le prof qui joue avec l'Histoire

0

Le Bressuirais Meddy Ligner enseigne l'Histoire, à Poitiers et Niort. Il la revisite aussi, à travers des romans dits uchroniques. Il évoquera cette approche alternative, vendredi soir, au Fauteuil rouge.

Féru de science-fiction, Meddy Ligner a consacré son dernier roman, « Semper lupa », au registre de l'uchronie. « Le terme associe utopie et chronos. Il s'agit de s'appuyer sur un postulat fictif, un point de divergence historique, et d'imaginer ce que serait alors le monde. « Et si », c'est le point de départ… »

Meddy Brunet a ainsi construit son récit sur l'idée que « l'Empire romain a perduré à travers les siècles. Douze séquences sont proposées, jusqu'à nos jours et même dans le futur ». Des grandes dates, telles que la découverte de l'Amérique ou encore le premier pas sur la Lune, sont ainsi revisitées sous cet angle.

