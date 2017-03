Bressuire Le pianiste Patrick Dheur avec des élèves du Conservatoire

0

Vendredi à 20 heures, le pianiste de renom, Patrick Dheur sera sur la scène de Bocapôle, à l'invitation du Rotary de Bressuire et présentera des morceaux de Chopin, Gershwin et de nombreuses autres œuvres. En première partie, Lou Tuna-Salas, Simon Devauchelle, Pierre Guilloteau et Karen Girard, quatre élèves de la masterclass de Jérémie Germain et Stéphane Guillon, joueront des pièces de Mozart, Chopin, Schumann et Rachmaninov. Ce jeudi après-midi, Patrick Dheur était présent au Conservatoire de musique du Bocage, à la rencontre des quatre élèves. Lou, 13 ans, Simon, Pierre et Karen, 17 ans, ont déjà pu partager des moments formidables. Patrick Dheur le dit : « Il faut être soi-même, trouver une paix intérieure. J'ai encore le trac quand je joue, que ce soit à Chicago devant 90 000 personnes ou dans une petite salle avec 60 spectateurs extraordinaires. »

Vendredi soir à Bocapôle, les jeunes Bressuirais ouvriront ce concert exceptionnel, sous les yeux de Patrick Dheur et du public. Prix d'entrée 15 €.

