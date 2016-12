Bressuire Le mur de Lidl provoque à nouveau la grogne !

0

Le fameux mur de Lidl, rue de la Grange suscite à nouveau la colère du collectif de cette rue qui invite « à un rassemblement mardi 27 décembre à 10 h 30 au niveau du numéro 38 afin d'évoquer l'avancement des travaux et la réalisation des engagements pris : hauteur et revêtement du mur non modifiés à ce jour, enrobé du trottoir non cohérent avec les codes couleur de la rue, nuisances visuelles et sonores à venir, notamment des groupes frigorifiques ».

