Bressuire Le Fauteuil rouge invité de l'émission Média

0

L'émission Média, sur la radio Collines, a choisi de mettre à l'honneur, Frédéric Arnaud, gérant et directeur de la SCIC "Cinémas Bocage" et Morgan Rassinoux, directeur adjoint et programmateur du cinéma Le Fauteuil Rouge à Bressuire. Ils ont répondu aux questions de Jacqueline Pinon (Collines la radio), Dominique Cadu (Le Courrier de l'Ouest) et Bruno Bouchet (La Nouvelle République).

Un événement qui coïncide avec l'anniversaire ce mardi de Morgan Rassinoux (il a trente ans) et qui se termine par une belle surprise.

Diffusion ce mardi 28 février à 18 h 30 et rediffusée mercredi 1er mars, à 12h30, sur les fréquences 92.4, 96, 101.2, 104.2 et 107.5 FM ou disponible en réécoute sur le site internet www.collines-laradio.fr

Lire Courrier de l'Ouest édition Deux-Sèvres de mercredi