Bressuire La ruée pour trouver les 6000 œufs en chocolat cachés au château

A l'initiative de la ville de Bressuire, une animation insolite a été proposée ce dimanche matin de Pâques. Dès 10 h 30, petits et grands étaient invités à la chasse aux œufs en chocolat. Plus de 6000 œufs avaient été cachés dans la prairie du château. C'est une affluence record de parents et d'enfants qui a été enregistrée. Et il a fallu faire des sprints pour trouver en premier, certains œufs.

