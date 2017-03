Bressuire La délégation colombienne est bien arrivée

0

Vendredi s'ouvrira la Foire-exposition de Bressuire sur le thème de la Colombie. La délégation, composée de 14 personnes dont des danseurs et musiciens, est bien arrivée dans le Bocage. Au programme de ce jeudi : une visite de la ville avec les rues principales, l'église, la galerie des arcades et le château. « C'est une ville tranquille où nous avons été très sensibles aux personnes qui nous reçoivent. Elles sont chaleureuses et très ouvertes à notre culture ».

