Bressuire La Covi (60 salariés) poursuit son développement

La COVI, qui fabrique à Bressuire des conserves de viande et de plats préparés, a décidé de s'agrandir. La société a d'ailleurs acheté 9000 m2e de terrains (à l'ancien champ de foire) pour un nouvel emplacement qui servira de parking pour voitures et pour y construire une station de pré-traitement des eaux. Sera également réalisé un bâtiment de 2000 M2 pour la réception des matières premières et le stockage en produits congelés et autres ingrédients. A Bressuire, COVI, qui emploie 60 salariés, fabrique par an, 8000 tonnes de produits finis, 50 % pour la France (principalement la grande distribution) et 50% pour l'export.

