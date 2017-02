Bressuire Highland games : ils vont encore envoyer du lourd

0

C'est un week-end qu'il convient de cocher, dès à présent, sur son agenda : Bressuire accueillera les 10 et 11 juin la 9e édition des Highland games, au château.

Après l'élite mondiale, il y a deux ans, l'Association des jeux d'Ecosse en France (AJEF) réunira cette fois le gratin européen. Dix colosses seront en lice. Et deux titres, en combiné (huit disciplines) et au lancer de tronc d'arbre, seront en jeu. Les grandes lignes viennent d'être dévoilées par Alain Rousselot et Jean-Claude Bordonnat, à la tête de l'organisation.

