Bressuire Fred Billy donne du sens aux mots

Le Tervais Frédéric Billy est un conteur inspiré par la vie d'autrefois qu'il narre avec passion.

Son inspiration, il la puise parfois auprès des plus âgés, avec des collectages qui ont une ambition : « Transformer des gens en héros ordinaires. » A Saint-Clémentin (commune de Voulmentin), il signe « Je me souviendrais toute ma vie », thème qui tourne autour de la Seconde Guerre mondiale. « J'ai rencontré dix personnes qui avaient entre 5 et 15 ans pendant cette guerre. En Deux-Sèvres, on dit souvent : Moi, je n'ai rien à dire. Et pourtant, ces vies ont du sens. Ces gens n'avaient pas conscience que vivre sans eau ni électricité, c'était extraordinaire. Tout comme parcourir 17 km à pied avec les vaches pour rejoindre le marché de Bressuire. »

