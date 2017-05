Bressuire Frank Michael a conquis Bocapôle

0

Frank Michael a enthousiasmé, ce jeudi, les mille personnes présentes à son concert à Bocapôle. L'artiste, qui chante l'amour et le bonheur, a incité le public à reprendre « Toutes les femmes sont belles », titre phare.

Celui, qui a vendu plus de 20 millions de disques et de CD et qui prépare un nouvel album (sortie en décembre), est en tournée. Il a à son programme 80 dates en six mois, en France, Belgique et Espagne.

