Bressuire Expo de peinture : l'hommage à une grande artiste cubaine

C'est sans doute l'exposition de l'année à la galerie des Arcades.

Trente toiles de l'artiste cubaine Gina Pellon (1926-2014) sont exposées de ce samedi 4 mars au dimanche 2 avril, tous les samedis et dimanches de 14 h 30 à 18 h 30, entrée gratuite. Le vernissage de l'expo aura lieu ce samedi à 11 heures. « C'est par amitié pour l'association les Amis des Arts et sa présidente, Michelle Boutet, que nous présentons pour la dernière fois une expo-vente » disent Monique et Roland Vanuxem, galeristes aux attaches niortaises.

Gina Pellon était une artiste de renommée internationale. Ses toiles se vendent encore, certaines pour un prix de 15 000 €.

