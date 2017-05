Bressuire et communes associées Macron 76,11 %, Le Pen 23,89 %

Bressuire et communes associées

0

Le vote a été sans équivoque à Bressuire ville et communes associées, soit un total de 19 bureaux de vote.

Sur les 13 761 inscrits, il y a eu 10 844 votants, 795 bulletins blancs, 327 bulletins nuls.

Emmanuel Macron a obtenu 7399 voix (76,11 %) et Marine Le Pen 2323 voix (23,89 %). C'est dans le bureau de l'école Boisd'Anne que Macron a obtenu son meilleur score (83,56 %) devant le bureau du Pont d'Ouit et le Pôle des Arts (83,25 %). Quant à Marine Le Pen, elle fait son meilleur score à Noirterre (38,41 %) devant la mairie annexe de Chambroutet (35,94 %) et Noirlieu (32,52 %).