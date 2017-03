0

Le lancement officiel du projet Erasmus + « Ensemble plus fort » a eu lieu mardi matin, au même moment à l'école Saint-Cyprien de Bressuire, à Ennis en Irlande et à Méquinenza en Espagne. Les élèves de CM2 et le directeur, Romuald Moreau, ont dévoilé le logo écrit dans les langues respectives : « Ensemble plus fort »; « Stronger together » et « Juntos mas fuertes ». Cette nouvelle aventure baptisée « Erasmus + » va permettre aux 55 enfants des classes d'Estelle Geindreau et d'Isabelle Guilloteau de travailler sur la thématique de l'eau et d'échanger avec les « collègues » irlandais et espagnols de CM2. A la rentrée 2017-2018, d'autres élèves prendront le relais. L'Office de tourisme du Bocge bressuirais est associé à ce beau projet.

