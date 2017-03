Bressuire Don du sang samedi à Bocapôle: l'appel d'un jeune greffé

0

Le Tervais, Antoine Gallais, qui était atteint d'une leucémie et a eu une greffe de moelle grâce à son frère, milite pour que les jeunes donnent leur sang. « Le 19 octobre, je suis intervenu en faculté de médecine pour parler du don de moelle. Le 13 janvier, en lien avec l'ADOT des Deux-Sèvres (association de dons d'organes et de tissus humains), c'est dans mon lycée Genevoix que je me suis exprimé devant toutes les classes de terminales S. Attention, je n'étais pas là pour faire une leçon de morale. J'estime qu'il faut vraiment donner son sang et ne pas attendre qu'il y ait un problème de santé autour de soi, dans sa famille ou dans ses proches ». Antoine cite « l'Allemagne où il y a toute une culture. A 18 ans, on donne son sang comme on passe le permis de conduire. Par mon histoire, des copains et leurs parents se sont inscrits au don de moelle ou ont donné leur sang ».

Samedi, à Bocapôle de 10 à 17 heures, aura lieu l'opération « 500poursang », une grande collecte de sang organisére par l'Amicale des donneurs de sang et quatre clubs services.

