Bressuire Don du sang : la générosité, à travers les âges

Particulièrement orientée vers les nouveaux donneurs, l'opération « 500poursang » a été couronnée de succès ce samedi, à Bocapôle. La rencontre entre Almodis, Clémentine et Maryvonne en est l'exemple. Les deux étudiantes ont fait leur premier don. Maryvonne Fresia, son 93e et dernier.

Au total, un peu plus de 450 personnes ont franchi les portes de Bocapôle dans l'optique d'un don. A ce chiffre, il faut ajouter près de cinquante promesses de dons, formulées par des personnes qui se sont présentées un peu trop tardivement.

La barre des 500 personnes captées par l'événement est donc atteinte par L'Etablissement français du sang et les quatre clubs service locaux mobilisés (Rotary-club, Lions club, Club 41 et Table ronde). C'est près de cinq fois plus qu'une collecte ordinaire.

