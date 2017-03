Bressuire Des collégiens acteurs de « l'actu »

0

Au collège Supervielle, des élèves de 4e ont connu ce mardi le « frisson » de la création journalistique. A travers le concours « Faites la Une », leur regard critique s'est aiguisé. Et leur sensibilité s'est exprimée.

Cette émulation collective n'est, en réalité, pas le fruit du hasard. Elle résulte de l'implication, en amont, d'un trio sensible à la dimension d'éducation à la citoyenneté des plus jeunes. Feryel Benahmed (Histoire-Géographie), Agnès Mateau (Français) et Marie-Hélène Lajaunias (documentaliste) ont livré aux adolescents les outils nécessaires à leur expression. L'exercice conduit « à faire des choix et à les argumenter », observe Feryel Benahmed.

