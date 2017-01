Bressuire « Chemins croisés sur la nature », 1e exposition de l'année

0

L'association, les Amis des Arts, présidée par Michelle Boutet, organise la première exposition de l'année 2017. Elle aura pour thème « Chemins croisés sur la nature » et sera inaugurée samedi à 11 heures à la galerie des Arcades. Cette expo, ouverte tous les samedis et dimanches du 21 janvier au 19 février de 14 h 30 à 18 h 30, est signée de deux artistes deux-sévriens, le peintre Jean-Jacques Brottier de Faye l'Abbesse et la céramiste Brigitte Joanest du Retail.

