Bressuire Cartes d'identité : la Ville s'organise

A compter du 15 mars, seules quinze mairies des Deux-Sèvres seront habilitées à délivrer des cartes d'identité. A Bressuire, pour fluidifier les passages, l'option de la prise de rendez-vous a été retenue.

« Pour accueillir au mieux les usagers et éviter les files d'attente, nous avons opté pour un système de prise de rendez-vous », indique Robert Bonin, élu référent.

Concrètement, ces rendez-vous ne concernent que les dépôts de dossiers, opération qui nécessite le temps d'enregistrement le plus long. Les retraits de dossiers et de titres d'identité ne nécessiteront pas de planifier sa venue. « Les rendez-vous pourront être pris en ligne, via le site internet de la Ville de Bressuire, ou par téléphone au 05 49 80 49 80 », précise Corinne Gestin, responsable du service Population.

