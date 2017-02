Bressuire Bruno Retailleau en meeting le 3 mars

0

Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président de la Région des Pays de la Loire et du groupe Les Républicains au Sénat, tiendra un meeting de soutien à François Fillon, le vendredi 3 mars, à 20 heures au théâtre de Bressuire, place Jules Ferry. Cette réunion est ouverte à tous. Un déplacement en car est organisé pour assister à cette réunion aux départs de Niort et St-Maixent l'Ecole. Inscription obligatoire pour participer au meeting et pour prendre le car à deuxsevresfillon2017@gmail.com ou par téléphone au 09 51 31 52 24 en précisant votre ville de départ.

