Bressuire Bocapôle attend la bonne direction

Pour ses dix ans, Bocapôle a tenté de se diversifier, sans grand succès. Le futur directeur devra apporter cette impulsion nouvelle.

Il y a eu du bon, en 2016, à Bocapôle. Du très bon, même, au rayon spectacles, foires et salons. Les concerts de Black M, Brigitte, Frero Delavega, les prestations de Jérémy Ferrari, Messmer and Co ont aussi figuré au palmarès des belles soirées des mois écoulés. Les Puces moto ont fait un tabac sans précédent. D'autres manifestations, avec parfois un public en retrait, ont néanmoins trouvé matière à renouveler leur confiance au site.

Mais le dixième anniversaire de cette place forte du Nord Deux-Sèvres laisse quoi qu'on en dise un goût d'inachevé. Non pas en raison d'un manque d'initiatives, loin s'en faut, mais plutôt au regard des désillusions que certaines auront générées. L'imagination sera pourtant la principale arme pour lutter contre une concurrence de plus en plus aiguë.

