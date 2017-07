Bressuire A l'Ironman de Nice, ils ont dépassé leurs limites

0

Ils sont rentrés en Bocage, mardi soir. Mais, à vrai dire, leur tête était encore du côté de Nice. Dimanche dernier, Maxence Baudry et Pierre Graveleau ont accompli l'un de leurs rêves : boucler l'Ironman, le Graal de tout triathlète.

3,8 km de natation, 180 bornes à vélo et un « petit » marathon (42,195 km) pour terminer : la seule lecture de cet enchaînement donne mal aux jambes. Les deux Bressuirais, âgés de 32 et 29 ans, en sont venus à bout. Avec un mélange de joie et de soulagement.

« En voyant la ligne d'arrivée, j'ai chialé », reconnaît Maxence. « J'avais tellement imaginé ce moment. A cet instant, je me suis revu sur mon vélo, au Canada, en train de pédaler comme un âne. Ce que j'avais en tête, c'était cette ligne. »

Pierre, son pote depuis des années, est, lui aussi, allé au-delà de la douleur provoquée par ces deux côtes fêlées à l'issue d'une mauvaise chute à vélo survenue quinze jours avant l'Ironman. Une « tuile » qui a bien failli lui coûter sa présence à Nice. Mais le Tervais a serré les dents.

Plus d'informations dans « Le Courrier de l'Ouest » de samedi 29 juillet, édition Deux-Sèvres.