Bouchemaine 700 chiens guides d'aveugles formés depuis 1975

À Bouchemaine, l'École des chiens guides d'aveugles de l'ouest forme les compagnons à quatre pattes qui permettent aux déficients visuels de se déplacer en toute liberté.

Mais avant d'être confié à un déficient visuel, l'animal suit un parcours de formation.

Le 700e chien guide d'aveugle formé par l'École des chiens guides de l'ouest (créée en 1975 à Angers) a été remis à un déficient visuel le 24 septembre.

L'École des chiens guides d'aveugles de l'ouest a formé 28 chiens cette année, sur ses deux sites de Bouchemaine et de Pont-Scorff (Morbihan). Ils sont envoyés dans les foyers de déficients visuels de treize départements du grand ouest, depuis plus de 40 ans. Un Tourangeau de plus de 90 ans, qui avait reçu son premier chien en 1976, est en attente pour se voir confier son sixième guide à quatre pattes.

