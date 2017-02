0

Maire de Boismé, Yves Morin adresse via une lettre ouverte un « coup de gueule », à l'égard de nouvelles dispositions postales qui génèrent à ses yeux « un nouveau coup dur pour les services de proximité en milieu rural ». Il s'en explique.

« Depuis de nombreuses années notre commune assurait la présence d'une agence postale communale avec mise à disposition d'un local et de notre personnel ». Or, la Poste assurera le relevé du courrier, colis et autres services « non plus à 14 h 30, mais seulement le matin vers 9 heures. Le préposé chargé de la distribution passera en dehors de nos horaires d'ouverture ! »

Compte tenu de cette nouvelle donne, « le courrier subira un délai supplémentaire de 24 heures (...). Nos entreprises jouaient le jeu avec le service postal que nous leur proposions. Devant cette annonce, elles nous expriment leur colère et leur incompréhension, relayées par la plupart de nos concitoyens. »

