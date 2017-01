Bocé 360 000 euros de budget pour la nouvelle salle des fêtes de Bocé

0

Ce dimanche matin à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, Laurent Bitaud, maire délégué de la commune de Bocé à exposer le projet de rénovation et d’extension de la salle des fêtes de Bocé. « Ce projet n’est possible parce que nous sommes passés en commune nouvelle et que nous nous entraidons les uns les autres », explique Laurent.

La cérémonie des vœux de Bocé à également été l’occasion de féliciter certains bocéens qui participent a embellir la ville par leur jardin exceptionnel. Ainsi Claude Brard, Yves Poitevin, Bernard Bannier, Geneviève Gesdon, Michel Mercereau, Pineau Jeannette, Gérard Guilleux, Lionnel Bellanger, Jean-Michel Fleuniot, Thomas Freslon, Michel Davy, Marie-Claude Pottin Maestni et Maximilien Grolleau, ont tous été félicités pour leur beau et fleuris jardin.

Avec quelques changements par rapport aux années passées, quelques dates à ne pas manquer à Bocé :

Le repas des ainés aura lieu le 21 mai

L’assemblé général du comité des fêtes aura lieu le 27 janvier

La traditionnelle randonnée pédestre aura lieu le 25 juin

Le traditionnel vide grenier aura lieu le 24 septembre