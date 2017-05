Bocapôle Pierre-Emmanuel Dessèvres, un homme plein d'énergie

0

Nouveau directeur, depuis mars, de Bocapôle, Pierre-Emmanuel Dessèvres est l'invité de l'émission Média qui sera diffusée ce mardi à 18 h 30 et demain mercredi à 12 h 30 sur les ondes de la radio Collines (92.4; 96; 101.2; 104.2 et 107.5). Il a répondu aux questions des journalistes, Jacqueline Pinon (Collines), Bruno Bouchet (La Nouvelle République) et Dominique Cadu (Le Courrier de l'Ouest). Pierre-Emmanuel Dessèvres a abordé son parcours commencé dans la presse puis son grand projet thouarsais, Typer (énergies renouvelables), ses convictions politiques (comme l'obligation de faire un Grand-Thouars), son rôle d'attaché parlementaire auprès de Jean Grellier et enfin sa prise de fonction comme directeur de Bocapôle.

