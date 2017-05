Bocage Trois frères en championnat de poursuite sur terre

0

Trois frères, Grégory, Guillaume et Kévin Raoul, originaires de Chiché, seront au départ du championnat de poursuite sur terre dimanche, à Rouillé-Saint-Sauvant dans la Vienne.

Grégory Raoul, 33 ans, chauffeur routier, Guillaume Raoul, 29 ans, gestionnaire de paie et Kévin Raoul, 24 ans, étudiant en immobilier, ont une passion commune : la course automobile. Après avoir été de bons footballeurs au FC Chiché (Grégory et Guillaume disputant même une finale de la Coupe des Deux-Sèvres en 2013), ils ont suivi les traces de leur père, Pierrot. Ce garagiste bressuirais s'était lancé dans la poursuite sur terre et avait même fait un championnat de France avant de se distinguer en auto-cross FFSA (Fédération française des sports automobiles).

Lire Courrier de l'Ouest édition Deux-Sèvres de jeudi