Bocage The Fabulist sort son premier album

Après le lycée, place aux bacs ! « Incipit », premier album du groupe The Fabulist, vient de sortir. L'Argentonnais Nathan Jacques (chant et guitare), les Mauléonnais Léo Larue (guitare) et Matthieu Mandin (basse) forment, avec le Nueillaubrais Clément Brard (batterie), un sacré quatuor qui s'est constitué à la cité scolaire Genevoix-Signoret-De-Vinci.

Dans un registre rock alternatif, The Fabulist aurait pu se contenter de proposer un flot de reprises, à sa sauce. Mais le groupe a d'autres atouts dans sa manche. Nathan à l'écriture et Léo à la composition : le tandem alimente The Fabulist de chansons de sa propre composition. Neuf titres ont ainsi fait l'objet d'un « enregistrement fait maison », via un financement participatif.

L'album « Incipit » est disponible via http://thefabuliststore.bigcartel.com ou au magasin IES.

