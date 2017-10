Bocage Soixante chiens maltraités et retirés d'un élevage

0

La Fondation Assistance aux animaux a recueilli jeudi plus de 60 chiens en grande souffrance dans un élevage d'une commune du canton de Cerizay.

L'information a été divulguée par la Fondation Assistance aux animaux dont le siège social est à Paris.

Anne-Claire Chauvancy, responsable de la protection animale pour cette fondation, a expliqué le déroulement de l'opération. « Accompagnés des services vétérinaires des Deux-Sèvres, nous sommes intervenus jeudi non loin de Bressuire (Ndlr : dans une commune du canton de Cerizay) afin de prendre en charge plus de 60 chiens, des setters et des malinois, chez une éleveuse du département. Détenus dans des conditions inadaptées et sources de souffrance, les chiens étaient parqués en surnombre dans des espaces réduits jonchés d'excréments où régnait la loi du plus fort ».

