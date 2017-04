Bocage Présidentielle : le mutisme de Jean Grellier « pose question »

0

Représentant de la France insoumise, Thibaut Lalu demande au député PS Jean Grellier de faire connaître son vote, en vue de la Présidentielle, alors même qu'un article du Figaro paru le 9 mars laisse à penser qu'il s'orienterait vers un vote en faveur du candidat d'En Marche !, Emmanuel Macron.

Jean Grellier « ne dit pas publiquement sa préférence et ça pose franchement question. En soi, ce n'est pas grave, moralement. Mais il semble logique que les électeurs qui l'ont élu à deux reprises en tant que député sachent quel est son choix. On ne peut pas afficher sa préférence à Paris et la taire, dans sa circonscription. »

Sauf que, localement, les enjeux sont évidemment lourds. Le ton doit, selon Jean Grellier, être donné par Marc Bonneau. « Il a été désigné par le PS, pour l'élection législative. Je le soutiens. C'est à lui, désormais, d'animer le contexte local. »

Plus d'informations dans « Le Courrier de l'Ouest » de mercredi 5 avril, édition Deux-Sèvres.